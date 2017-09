Rennes - Caen : Un énorme bug de la goal line technology !

Dans : Ligue 1, SMC, Rennes.

Le Stade Malherbe de Caen a bien failli être victime d'un énorme bug de la goal-line technology ce samedi soir. En effet, sur un corner rentrant de Khazri, repoussé des poings par Vercoutre (57e), l'arbitre a indiqué que sa montre avant vibré et que selon l'assistance vidéo il y avait bel et bien but pour Rennes, alors mené au score.

Sauf que les images de la télévision montraient très clairement le contraire, le portier de Caen étant bien devant sa ligne au moment de repousser le ballon. Monsieur Delerue, qui officie ce samedi soir au Roazhon Park, semblait également être étonné de ce but et a consulté ses assistants, lesquels ont indiqué à l'arbitre qu'il s'agissait clairement d'une erreur de cette technologie présentée comme infaillible. Ce samedi à Rennes, ce n'était pas le cas....