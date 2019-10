PSG-OM : Pierre Ménès sent le coup venir

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Pierre Ménès a livré son analyse sur le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille qui s'affronteront dimanche en Ligue 1.

Ce fameux match entre le club de la capitale et la formation sudiste est attendu par de nombreux suiveurs du football français. Si ce choc a de moins en moins d’intérêt sportif, sachant que le PSG survole la L1 et que l’OM bataille seulement pour une place sur le podium, le PSG-OM au Parc des Princes reste tout de même un moment à part dans une saison. Ce que Pierre Ménès ne cache pas.

« On a beau essayer de survendre ou de sous-vendre l’événement, cela reste l’affiche la plus prisée du championnat, quel que soit le classement des deux équipes. C’est assez rare d’ailleurs, depuis les années Tapie/Canal+ du début des années 90, que les deux formations soient au sommet en même temps. J’ai envie de dire que c’est la moindre des choses compte tenu de la différence de budget et de forces humaines entre les deux clubs depuis l’arrivée du Qatar. Mais quel que soit le niveau de l’équipe en face, cela reste un adversaire à part pour les Parisiens (...) Pour Villas-Boas, il y a perdre et perdre. Perdre en jouant au foot, en se créant des occasions, en marquant des buts et en montrant un visage séduisant. Et perdre, comme Lyon a pu le faire il y a un mois, en jouant à dix derrière et en attendant que ça se termine. Je pense que Marseille a les moyens de faire bonne figure au Parc. Y faire un résultat, je n’irai pas jusque là », a expliqué, sur son blog, le journaliste de Canal+, qui sait que le Paris-Marseille va une nouvelle fois attirer beaucoup de monde, avec l’une des meilleures audiences de l’année à la clé pour la chaîne cryptée.