PSG-OM : Balotelli rêvait de mettre KO le Parc avec cette célébration

La story Instagram en plein match contre l'ASSE (2-0), le shifumi avec Thauvin contre Nice (1-0)... Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Mario Balotelli fait preuve d'une ingéniosité toute particulière pour célébrer ses buts. Et ce dimanche soir, l'avant-centre italien avait préparé un nouveau coup fumant pour le Classique contre le Paris Saint-Germain.

Car selon Olivier Tallaron‏, « Balotelli avait prévu de montrer un t-shirt sous son maillot avec la photo de Marcus Rashford en cas de but au Parc ». Mais au final, les supporters du club de la capitale ont évité cette humiliation, sachant que l'Anglais a été le bourreau du PSG en Ligue des Champions avec Manchester United. Annoncé absent et finalement titulaire, Super Mario n'a donc pas réussi à trouver le chemin des filets, au contraire de son compère Germain, auteur du seul but marseillais.