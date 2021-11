PSG - Nantes : Quelle heure et quelle chaîne pour suivre ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Leader de Ligue 1 le PSG retrouve les joies de la L1 ce samedi 20 novembre contre le FC Nantes au Parc des Princes.

Quelle heure ?

Cette affiche de la 14e journée de Ligue 1 se jouera samedi à 17 heures. Le match se déroulera au Parc des Princes. Jérémy Stinat aura la tâche de diriger ce match, qui sera particulier pour les supporters parisiens. Puisque ce week-end, le Virage Auteuil fêtera ses 30 ans. Un anniversaire qui sera fêté avec plusieurs animations dans les tribunes du Parc.

Quelle chaîne ?

Ce match entre le PSG et Nantes sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. À cette occasion, Julien Brun et Thierry Henry seront aux commentaires. David Astorga sera en bord terrain, alors que Thibault Le Rol sera à la présentation du match, aux côtés de son nouveau consultant, Claude Makélélé. Pour sa grande première sur Amazon, l’ancien milieu de terrain aura donc la chance d’analyser une partie entre deux de ses anciens clubs.

Les compos probables de ce PSG-Nantes :

Quatre jours avant d’affronter Manchester City en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino ne devrait prendre aucun risque avec ses joueurs en délicatesse, comme Neymar, Marquinhos ou Donnarumma. Pour le reste, l’entraîneur argentin devrait pouvoir compter sur Lionel Messi et Kylian Mbappé, revenus plein de joie à Paris après la dernière trêve de l'année. Du côté nantais, Antoine Kombouaré n’aura pas un groupe au complet pour défier son ancien club, puisque Nicolas Pallois est suspendu et Moses Simon est blessé chez les Canaris.

La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Diallo, Kehrer, Bernat - Wijnaldum, Gueye, Herrera - Messi, Mbappé, Di Maria.

La compo probable de Nantes : Lafont - Appiah, Castelletto, Girotto, Fabio - Cyprien, Chirivella - Kolo Muani, Blas, Coco - Coulibaly.

La décla de Pochettino

« Je pense qu’on voit certains signes de notre identité de jeu dans l’équipe. On peut parler de philosophie, de style, d’identité… L’équipe a une identité. Un club comme le PSG, avec ses idées et son effectif, va chercher un entraîneur parce qu’il espère qu’il peut transmettre des choses. Nous, on est satisfaits, on voit une progression dans différents secteurs de l’équipe. L’identité de l’équipe se voit, on espère que ça se verra encore plus ».

La décla de Kombouaré

« Je sais faire la part des choses, il y a une coupure pendant le match. Je porte les couleurs du FC Nantes et je n'ai qu'une envie, c'est de taper le PSG, a déclaré l'entraîneur canari en conférence de presse. Il y a zéro cadeau, vraiment. Et une fois que c'est fini, on passe à autre chose ».