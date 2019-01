PSG : Adrien Rabiot offre 25.000 euros pour rechercher Emiliano Sala

Dans : Ligue 1, PSG, FC Nantes.

La famille d'Emiliano Sala a annoncé samedi après-midi que les recherches pour retrouver l'attaquant, disparu lundi soir en même temps que l'avion qui le transportait de Nantes à Cardiff, venaient de reprendre suite à la campagne de crowfunding lancée il y a un peu plus de 24 heures. De très nombreux footballeurs, des institutions sportives et des milliers d'anonymes ont soutenu cette opération de financement de ces recherches autour de Guernesey, lesquelles ont donc recommencé avec la présence de deux bateaux sur la zone où la trace du Piper Malibu a été perdue.

Parmi les donateurs, Adrien Rabiot, lequel a reçu de très nombreux remerciements ces dernières heures, puisque le joueur français du Paris Saint-Germain a fait le don le plus généreux avec 25.000 euros. A cette heure, la cagnotte atteint presque 200.000 euros, ce qui permet à la famille d'Emiliano Sala de pouvoir envisager de prolonger l'opération : « Le plafond provisoire de la collecte ayant déjà été presque atteint, nous avons décidé de relever celui-ci (ce sera la seule et unique fois) : les coûts liés aux recherches étant sujets à des variables (durée, conditions météo, remorquage, etc.) nous espérons ainsi couvrir le maximum des dépenses liées à notre quête. La famille et nous même vous remercions encore une fois pour votre générosité exceptionnelle : joueurs, clubs, staffs et anonymes. #NoDejenDeBuscar EmilianoSala »