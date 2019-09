Polémique : Pierre Ménès raciste ? Bafé Gomis s'étouffe !

Dans : Ligue 1, Info.

« Le vrai problème en France dans le foot c’est le racisme anti-blancs. Dans les matchs en région parisienne, il n’y a presque aucun blanc sur le terrain ». Ce week-end, Pierre Ménès déclenchait bien malgré lui une énorme polémique, en prenant notamment l’exemple de son fils ayant arrêté le football prématurément. Accusé de racisme sur les réseaux sociaux, le journaliste de Canal Plus peut heureusement compter sur le soutien de ses proches, de ses collègues… et de certaines personnalités du football.

Ces dernières heures, c’est son ami Bafétimbi Gomis, ancien joueur de l’ASSE, Lyon et Marseille, qui a volé à son secours. « Une polémique est née, partie de propos maladroits de Pierre Ménès que lui-même a reconnu en s’excusant. Le connaissant personnellement, je sais qu’il n’y a pas une once de racisme en lui. Au même titre de la polémique que l’on a voulu créer autour des propos de Lilian Thuram, avec qui je partage de nombreux points de vue et qui ne l’oublions pas, est un acteur majeur de la lutte contre le racisme. Il est de notre devoir de combattre le racisme dans nos stades et en dehors et c’est sur cela et cela seul que nos efforts doivent se concentrer et se conjuguer » a tweeté Bafétimbi Gomis. Une prise de position appréciée par Pierre Ménès, lequel l’a immédiatement remercié sur les réseaux sociaux.