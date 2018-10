OM-PSG : Pas de supporters parisiens au Vélodrome, c'est un grand classique

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Comme c'est le cas depuis trois ans, le prochain Classique entre l'OM et le PSG se déroulera sans aucun supporter du club de la capitale.

En effet, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a officiellement pris la décision d'interdire « le stationnement, la circulation sur la voie publique et l’accès au stade Vélodrome » des fans du Paris Saint-Germain. Dans un arrêté, le préfet de police Olivier de Mazières se justifie notamment en évoquant l'éternelle rivalité entre les suiveurs de Marseille et ceux de Paris.

De plus, « la possession et l’utilisation de pétards et fumigènes » seront prohibées le 28 octobre prochain dans et autour de l'enceinte du boulevard Michelet. Un nouveau coup dur pour l'Association nationale des supporters, qui réclame déjà une grève des chants pour ce week-end de Ligue 1 afin de lutter contre les interdictions de déplacements. Pas sûr que cette nouvelle restriction calme les choses...