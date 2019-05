OM-OL : Les Lyonnais privés de Vélodrome pour trois raisons

Dans : Ligue 1, OM, OL.

Les supporters lyonnais le redoutaient et la confirmation est intervenue ce lundi : c’est sans ses fans que l’OL se déplacera au Stade Vélodrome, dimanche soir en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Une décision prise par la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône pour trois raisons, selon les informations obtenues par RMC Sport.

« Trois raisons principales motivent cette interdiction. La rivalité entre Marseillais et Lyonnais, avec quelques antécédents et matchs très chauds ces dernières saisons au Vélodrome, le contexte social du moment, avec énormément de sollicitations pour les forces de police, et enfin le climat tendu autour de l’OM » explique le média, qui précise que les autorités craignent d’éventuels débordements liés aux mauvais résultats de l’Olympique de Marseille ces derniers mois. La prudence a donc été de mise. Malheureusement pour Lyon, qui jouera son avenir avec une lutte indécise pour le podium avec l’AS Saint-Etienne.