OM-OL, c'est les vieux contre les jeunes en L1

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Après la fin du marché des transferts, les effectifs sont désormais au complet en Ligue 1, et le journal L’Equipe en a profité pour faire un point sur certaines statistiques.

Le quotidien sportif n’est notamment penché sur l’âge des footballeurs de notre championnat, avec quelques surprises. En effet, Gianluigi Buffon n’est par exemple pas le vétéran de la L1, puisque ce serait oublier les 41 ans de Vitorino Hilton, l’inépuisable défenseur de Montpellier. Cela amène au calcul de l’âge moyen des effectifs, avec une statistique étonnante. En effet, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, concurrents annoncés pour la course au podium, utilisent deux stratégies différentes.

Le club rhodanien possède avec Lille l’effectif le plus jeune de France, avec une moyenne d’âge de 23 ans et 8 mois, en grande partie liée à l’impressionnant réservoir de jeunes de l’OL, qui fournit par exemple quatre éléments à l’équipe de France espoir (Terrier, Ndombele, Tousart, Aouar). Et de l’autre côté de la balance, l’effectif le plus vieux de L1 est celui de Marseille, avec 27 ans et 2 mois de moyenne. Le club provençal s’appuie sur de nombreux trentenaires dans son onze de départ, et notamment une colonne vertébrale Mandanda (33 ans), Rami (32 ans), Luiz Gustavo (31 ans) et Payet (31 ans). Alors, qui tiendra encore le coup au mois de mai, à l'issue du marathon de 38 journées ?