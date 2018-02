OM, OL, ASM : Vincent Duluc dévoile le favori du match à trois

Dans : Ligue 1, OM, OL, Monaco.

Pendant que Lyon vient d’enchaîner deux défaites de rang en Ligue 1, Marseille et Monaco viennent de prendre 4 points sur les deux derniers matchs de championnat. Autant dire que la course au podium est totalement relancée. Et c’est maintenant l’OM qui fait figure de favori… C’est tout du moins l’avis de Vincent Duluc, qui affirme que la force « médiatique, populaire et sportive » de l’OM pourrait avoir raison des Monégasques et des Lyonnais, dont les courbes semblent s’inverser ces dernières semaines…

« La course à la Ligue des Champions est un match à trois dont on ne connaît pas encore le perdant, et Monaco et Lyon ont un vrai talent, sur la durée, pour embellir nos dimanches soir, avec leurs qualités comme leurs défauts. Mais il faut aussi songer au futur des Lyonnais. Ils sont extrêmement coupables d’avoir perdu le contrôle d’un match qu’ils dominaient, et cette 2e défaite en L1 va ramener beaucoup de pression sur eux. Les Monégasques et les Lyonnais figurent à l’arrière-plan. Ils sont les seconds rôles, dans la narration de la saison française, qui se nourrit de la supériorité du PSG et de l’émergence marseillaise, médiatique, populaire et sportive » a déclaré le journaliste de L’Equipe dans son édito. Mais ne nous y trompons pas, la saison est encore longue et les rebondissements risquent d’être encore nombreux…