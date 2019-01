OM-LOSC : Le match va reprendre après l'interruption

Dans : Ligue 1, OM, LOSC.

Arrêté pour cause de jet de pétard sur la pelouse de l'Orange Vélodrome à l'heure de jeu, le match entre l'Olympique de Marseille et le LOSC va bel et bien reprendre. Suite à une demi-heure d'interruption, la rencontre va repartir à la 57e minute de jeu, à 0-1 pour Lille. « Retour des deux équipes sur le terrain. Les joueurs feront un échauffement avant de reprendre. Si un autre jet de projectile venait à arriver, le match sera définitivement stoppé », a annoncé, sur Canal+, le délégué du match. Les supporters phocéens sont donc prévenus...