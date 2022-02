OM - Clermont : À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ?

Dans : Ligue 1.

Après sa belle victoire contre Qarabag en Europa Conférence League jeudi, l’Olympique de Marseille va tenter de conforter sa deuxième place en Ligue 1 face à Clermont.

Quelle heure pour regarder OM - Clermont ?

Entre ses deux matchs de Coupe d’Europe, Marseille va recevoir le Clermont Foot dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Ce match entre un club qui vise le podium final et un autre qui lutte pour son maintien se disputera ce dimanche 20 février à 21 heures au Stade Vélodrome. Cette rencontre sera arbitrée par Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre OM - Clermont ?

Comme chaque grande affiche du dimanche soir, ce OM-Clermont sera diffusé en direct et en exclusivité sur le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Vidéo. Julien Brun et Benoit Cheyrou seront aux commentaires, alors que Laurie Samama sera en bord terrain. Pour la présentation de cette rencontre, elle sera effectuée par Thibault Le Rol et Dominique Arribagé.

OM / Clermont ce dimanche à 20h45 sur Prime Video.

Commentaires : @juliengbrun et B. Cheyrou

Bord terrain : @laurie_samama

Les compos probables de OM - Clermont :

Après avoir fait le trou sur Nice dans la course à la deuxième place grâce à une précieuse victoire contre Metz le week-end dernier, l’OM va tenter d’enfoncer un peu plus le clou. Pour cela, Jorge Sampaoli pourra compter sur une équipe au complet ou presque.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Balerdi - Lirola, Kamara, Guendouzi, Gerson - Under, Milik, Payet.

Retombé dans ses travers lors du derby perdu contre l’ASSE le week-end passé, Clermont va tenter de relever la tête face à un gros du championnat. Habitué à faire des exploits ces derniers temps, avec des succès contre Rennes ou Nice, le groupe de Pascal Gastien tentera d’en faire de même au Vélodrome. Sauf que pour arriver à ses fins, le coach auvergnat devra se passer de Billong ou Albert.

La compo probable de Clermont : Djoco - Zedadka, Hountondji, Seidu, Nsimba - Abdul Samed, Gastien, Berthomier - Da Cunha, Bayo, Rashani.

La décla du coach :

Jorge Sampaoli (OM) : « Ça fait un an que je suis ici, je commence à mieux comprendre la ville, les supporters, je sais qu'il y a une obligation de résultats, ça me met une pression supplémentaire car je veux être à la hauteur de cette attente et des fois je n'y arrive pas. Le football est polémique. Tout change d'avis rapidement pour alimenter le débat, je sais qu'on n'est jamais satisfait. C'est ce qui se passe ici. Moi je considère que ça ne fait pas partie du football, moi ce qui m'intéresse c'est que l'équipe fonctionne, pourquoi parfois ça ne fonctionne pas avec certains joueurs, donc c'est pour ça qu'on a besoin du collectif. Notre idée, c'est d'avoir le contrôle du jeu, il faut s'y tenir. Certains joueurs sont un peu fatigués, notamment ceux qui ont joué hier et qui n'avaient pas trop joué auparavant ».