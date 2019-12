OM : 1-1 à Metz, Germain dévoile la grande force de Marseille

Dans : Ligue 1.

Accroché par Metz, l'OM n'est pas parvenu à décrocher une septième victoire de suite en Ligue 1. La série prend donc fin, mais aucune raison de s'inquiéter comme l'a annoncé Valère Germain.

L'OM vient de voir sa série de six victoires consécutives prendre fin face à Metz (1-1). Mais cela aurait pu être pire ! Menés au score, sans Steve Mandanda, blessé, les Phocéens ont décroché le point du match nul après avoir vu Yohann Pelé arrêter un penalty, puis Nemanja Radonjic inscrire le but de l'égalisation. Toujours dauphin du PSG, l'OM peut voir ses rivaux revenir en cas des résultats positifs de ces derniers. Si beaucoup d'observateurs estiment que les Marseillais ont réalisé une contre-performance, l'attaquant français du club, Valère Germain, ne s'inquiète pas plus que cela, et préfère retenir le point pris à l'extérieur, comme il l'a déclaré au micro de Canal +.

« Même s'il n'y a pas la septième victoire, au moins on n'a pas perdu et on a quand même pris un point. On a peut-être moins bien joué que sur les derniers matchs. Maintenant, Metz aussi a fait un bon match. Ils ont des joueurs de qualité et on savait que ce ne serait pas facile [...] Après ce match nul, il ne faut pas tout remettre en question. Après le match contre Bordeaux, on ne se disait pas qu'on finirait sur le podium. Ce soir, on ne se dit pas qu'on ne va plus gagner un match. Il faut rester les pieds sur terre, et très tranquilles. C'est ce qui fera notre force », conclut l'attaquant, auteur de deux buts cette saison en Ligue 1.