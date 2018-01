OL-PSG : Aulas félicite M. Turpin pour son arbitrage

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

Vu le contexte actuel et les récentes polémiques, l’arbitrage de M. Turpin pour la rencontre entre Lyon et Paris allait forcément être décortiqué et inévitablement critiqué. Plusieurs situations chaudes ont donné lieu à des décisions contestées, même si Jean-Michel Aulas a tenu à souligner après la rencontre que l’officiel avait parfaitement tenu les débats, même s'il y a toujours des raisons de se plaindre quand on cherche bien.

« Je trouve que l'arbitre a bien tenu le match parce que c'était un match très difficile. Comme toujours, on peut interpréter certaines choses, mais il faut les encourager parce qu'on a tout intérêt à le faire pour ceux qui vont aller à la Coupe du monde. Si on critique trop de l'intérieur, on va avoir des contextes défavorables. J'ai trouvé qu'il y avait une ou deux erreurs en notre défaveur. Il y a eu aussi une ou deux erreurs en notre faveur. Globalement c'était un match équilibré, avec une intensité et une qualité technique extraordinaires », a souligné le président de l’OL. Si les supporters lyonnais ont réclamé une faute – peu évidente – sur Fékir à l’origine du but égalisateur de Kurzawa, les fans du PSG ont regretté que Lopes n’ait pas été sanctionné pour sa sortie kamikaze sur Mbappé. En revanche, difficile de contester le carton rouge infligé à Daniel Alves, qui a littéralement perdu son sang-froid avec son intimidation virulente sur M. Turpin en seconde période.