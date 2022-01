OL - OM : Quelle heure et quelle chaîne pour regarder l’Olympico ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Plus de deux mois après l’arrêt du match entre Lyon et Marseille, à cause d’un jet de bouteille sur Dimitri Payet, l’Olympico va se rejouer en ce début de semaine dans un Groupama Stadium à huis clos sans aucun spectateur.

Quelle heure pour regarder OL - OM ?

La rencontre entre l’OL et l’OM a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières semaines. Mais tous les acteurs de cette rencontre pourront bientôt passer à autre chose, puisque ce choc entre les deux meilleurs rivaux du championnat de France se jouera ce mardi 1er février à 21 heures. Cette rencontre sera de nouveau arbitrée par Ruddy Buquet, comme lors de l’arrêt du match le 22 novembre dernier.

Sur quelle chaîne suivre OL - OM ?

Cette affiche comptant pour la 14e journée de L1 sera rejouée entièrement et elle sera encore diffusée sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de OL - OM :

Pour continuer à croire au podium, qui se situe à neuf unités, l’OL sera dans l’obligation de gagner contre l’OM, l’un de ses concurrents directs. Mais pour remonter aux portes du Top 5 dans un premier temps, Peter Bosz devra faire sans Toko Ekambi ou Paqueta, actuellement en sélection, mais aussi sans Bruno Guimaraes, le milieu brésilien ayant été transféré à Newcastle le week-end passé.

La compo probable de l’OL : Lopes - Dubois, Da Silva, Boateng, Lukeba, Henrique - Paqueta, Caqueret, Thiago Mendes, Aouar - Dembélé.

Suite à sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France le week-end dernier, Marseille cherchera à enchaîner un autre bon résultat en L1. Histoire de passer devant Nice et redevenir le dauphin du PSG, l’OM aura donc à coeur de l’emporter à Lyon. Pour arriver à ses fins, Jorge Sampaoli sera quand même privé de plusieurs éléments. Puisque Gerson, Dieng et Gueye seront en sélection, alors que Bakambu et Kolasinac, les deux recrues du mercato d’hiver, ne seront pas qualifiés pour ce match, vu que ce dernier aurait dû se jouer en 2021.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Rongier, Kamara, Under, Guendouzi, Payet - Milik.