OL-OM : Laurent Blanc dit pourquoi il n’a pas signé

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Dans la même journée ce mardi, l’Olympique Lyonnais a présenté son nouvel entraineur à la presse, tandis que l’Olympique de Marseille a officialisé la signature de son futur coach. De quoi régler deux gros problèmes chez les « Olympiques » et mettre un terme aux rumeurs. Cela ne déplaira pas à Laurent Blanc, parfois annoncé chez l’un ou l’autre, et qui a tenu à mettre les choses au clair sur La Chaine L’Equipe.

« Je regarde les rumeurs avec beaucoup de recul et certaines choses qu’on a dites sur moi m’ont bien fait rigoler, car elles ne sont pas vraies. L’Olympique Lyonnais ne m’a jamais contacté donc ce n’est pas illogique que je n’y sois pas. Pareil pour l’Olympique de Marseille. J’aimerais mieux qu’on dise la vérité plutôt que de spéculer en disant ‘il est trop exigeant’, ‘il demande trop’. C’est comme cela, et malgré cela, il y a de grandes chances que je retrouve un banc. Si cela devait se faire, il y a plus de chances que ce soit à l’étranger », a glissé l’ancien coach du PSG et de l’équipe de France, qui pencherait actuellement pour un poste en Espagne ou en Italie. En tout cas, le revoir dans le championnat de France semble désormais exclu pour la saison à venir.