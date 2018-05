OL-OM : Didier Roustan se régale devant la rivalité OL-OM !

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Mercredi soir, l’OM dispute la finale de l’Europa League contre l’Atlético Madrid. Et alors que la rivalité est de plus en plus pressante entre Marseille et Lyon, c’est au Groupama Stadium de Lyon que ce match va se dérouler. Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud ont appelé leurs supporters respectifs au calme afin d’éviter des incidents qui seraient bien évidemment regrettables. Néanmoins, le football ne doit pas perdre ce côté chambrage selon Didier Roustan. Interrogé par Le Phocéen, le journaliste de la Chaîne L’Equipe est excité à l’idée de voir cette finale se dérouler à Lyon.

« À part le Parc des Princes, ça ne pouvait pas tomber mieux. Le côté chambrage est primordial pour les supporters, même s'il ne faut évidemment pas tomber dans la violence. En plus, il y a encore ce truc d'être à jamais les premiers qui risque de se répéter. C'est énorme ! » a confié Didier Roustan avant d’évoquer les chances de l'OM contre l'Atlético Madrid. « Je sais que certains experts disent que l'Atlético est inaccessible. Je me suis d'ailleurs gentiment attrapé avec Raymond Domenech là-dessus sur le plateau de l'émission. Mais, sur un match, il y a une vraie possibilité. Allez, je dirais raisonnablement une chance et demie sur cinq » a-t-il lâché, persuadé qu’une surprise n’est pas impossible. Les supporters de l’Olympique de Marseille en rêvent…