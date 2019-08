OL : Aucune tactique en Premier League, Depay préfère la Ligue 1

Dans : Ligue 1, OL.

Passé par Manchester United, Memphis Depay n’en garde pas un excellent souvenir.

A l’image du Parisien Angel Di Maria, le Néerlandais n’était pas parvenu à s’imposer chez les Red Devils. Quelques années plus tard, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais se rend compte qu’il n’avait pas la bonne mentalité. « Mon état d'esprit était différent, a expliqué Depay au Daily Mirror. J'avais 21 ans quand j'étais à United et maintenant j'en ai 25 donc évidemment je suis plus mature désormais. » Mais ce n’est pas la seule raison évoquée par le Gone, pas vraiment emballé par le style et le rythme du jeu en Premier League.

« Il y a une différence entre le foot français et anglais, la principale c'est la vitesse du ballon, a-t-il comparé. En Angleterre, cela va très vite avec des attaque-défense encore et encore. En Ligue 1, il y a plus de contrôle, on attend le bon moment et on est tous plus relâchés pour jouer les uns avec les autres. Je ne sais pas si cette vitesse est tout le temps nécessaire, parce que pour moi, tout est une question de technique. Mais la Premier League est le championnat le plus difficile au monde. » Pas sûr que Depay retente sa chance avec un cador anglais à l’avenir.