OL - ASSE : Quelle heure et quelle chaîne pour voir le derby ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Une fois n’est pas coutume, le derby du championnat de France entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne se jouera vendredi en ouverture de la 22e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour regarder OL - ASSE ?

Ce derby entre les deux meilleurs ennemis de la L1 ne sera pas aussi bouillant que d'habitude. Puisque cette rencontre de championnat se disputera au Groupama Stadium devant 5 000 personnes, à cause des jauges fixées par le gouvernement français pour endiguer la cinquième vague de Covid. Quoi qu’il en soit, les fans de Lyon et de Saint-Etienne auront rendez-vous vendredi soir à 21 heures pour ce match. L’arbitre sera Antony Gautier

Sur quelle chaîne suivre OL - ASSE ?

Ce OL-ASSE sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Sur la chaîne Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoît Cheyrou. David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation de ce choc entre les Gones et les Verts sera effectuée par Thibault Le Rol et Jérôme Alonzo.

La décla du coach

Peter Bosz : « C’est toujours un match spécial, pas de question de classement. Au match aller à Saint-Etienne, ils étaient déjà en crise et on avait fait un match nul alors qu’on aurait dû gagner. L’absence du public a une influence, c’est sûr. C’est le match le plus important pour les supporters et ils ne seront pas là. C’est triste. Malheureusement, je ne peux rien faire… »

Les compos probables de OL - ASSE :

De retour dans le bon sens de la marche depuis le début de l’année 2022, avec un nul contre le PSG (1-1) et une victoire contre Troyes le week-end passé (1-0), l’OL va tenter d’enchaîner une nouveau bon résultat. Histoire de revenir au plus près de Top 5 en attendant les résultats des autres matchs de cette 22e journée. Pour ce choc contre l’ASSE, Peter Bosz va devoir faire avec de nombreux absents, comme Boateng (suspendu), Emerson, Denayer, Diomandé, Kadewere, Reine-Adélaide, Slimani ou Toko Ekambi.

La compo probable de l’OL : Lopes - Dubois, Da Silva, Lukeba, Henrique - Caqueret, Guimaraes, Aouar - Paqueta, Dembélé, Cherki.

Bon dernier du championnat de France, l’ASSE espère entamer une série positive en allant faire un bon résultat chez son ennemi rhônalpin. Mais pour cela, Pascal Dupraz devra composer avec de nombreux forfaits, comme ceux de Bouanga, Hamouma, Khazri, Neyou, Ramirez ou Sow…

La compo probable de l’ASSE : Bernardoni - Macon, Kolodziejczak, Nade, Gabriel - Thioub, Camara, Youssouf, Diousse, Aouchiche - Boudebouz.