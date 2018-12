OL-ASM : La LFP vend sa « Ligue 1 China Night »... à 4h du mat

Dans : Ligue 1, OL, Monaco, Foot Mondial.

En mars dernier, la Ligue de Football Professionnel avait réussi son pari en programmant, pour la première fois de l'histoire de la Ligue 1, un match à 13h pour le public asiatique. Vu qu'en prime time, la rencontre entre Nice et le PSG avait été suivi par 1,6 million de téléspectateurs en Chine. Pour cette nouvelle saison, la LFP avait promis de renouveler l'expérience, et le duel de ce dimanche entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco avait été choisi et programmé à 13h.

Mais au final, et suite au report du choc entre l'OM et Bordeaux en raison des manifestations des gilets jaunes, ce match des extrêmes a finalement été décalé à 21h pour satisfaire les diffuseurs français... et non pas le public chinois. Ce qui n'empêche pas la Ligue de faire la promotion de sa « Ligue 1 China Night », alors que le coup d'envoi d'OL-ASM sera donné à 4h du matin en Chine... À cette heure-là, et malgré les différentes publicités, peu de Chinois seront devant leur télévision. Un véritable coup d’épée dans l’eau pour la LFP, qui souhaitait promouvoir d'autres clubs que le PSG sur la scène asiatique...

« Ligue 1 China Night » pour celebrer la @Ligue1Conforama en Chine avec notamment une compétition de esport avec l'équipe de l'@OLeSports ! 👌 pic.twitter.com/bVa4NG3ypd — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) 16 décembre 2018