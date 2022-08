OL - Ajaccio : A quelle heure et sur quelle chaine ?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La saison de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, et c’est l’Olympique Lyonnais qui ouvrira le bal.

Le champion de France version 2022-2023 reprend ses droits ce week-end, et les amateurs de football vont pouvoir retrouver les matchs au stade ou à la télévision, à condition bien sur de savoir où regarder. Concernant ce premier match de la saison, la rencontre aura lieu le vendredi 5 août 2022, à 21h00, au Groupama Stadium de l’OL. Cette rencontre de Ligue 1 sera diffusée par Amazon Prime, qui bénéfice cette saison de 8 matchs par journées et aura donc les honneurs de lancer le championnat.

Pour ce match très attendu entre un OL ambitieux et une équipe d’Ajaccio qui retrouve la Ligue 1, le Groupama Stadium sera bien garni. Comme à son habitude Amazon prendra l’antenne avec 30 minutes d’avance pour présenter la rencontre de Ligue 1. Thibault Le Rol donne rendez-vous à 20h30 pour l’avant-match, en direct du Groupama Stadium avec à ses côtés, Benoit Cheyrou et Jimmy Briand, nouveau consultant Prime Video. Tandis que Smail Bouabdellah et Mathieu Bodmer s’installeront aux commentaires, David Astorga prendra la température, tout au long du match, depuis le bord terrain.



💬 @LacazetteAlex : "Cela fait plaisir de pouvoir reprendre avec l'OL. Il y a de l'excitation et de la bonne pression. Il y a beaucoup de fierté de porter le brassard cette saison."#OL #Ligue1UberEats pic.twitter.com/N3z8LwbzpA — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 3, 2022

La décla du coach de l'OL

La décla de Peter Bosz : « Dans les matchs de préparation et à l'entrainement, j'ai déjà vu plus de stabilité. On est beaucoup mieux. Les joueurs qui ont de l'expérience, comme Lacazette vont nous aider. Durant les séances ouvertes au public, j'ai senti l'espoir des supporters. Personne ne veut revivre une saison comme l'année dernière. On va tout donner pour faire mieux »