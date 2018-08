Nîmes fait le show, Nice fait le froid

Dans : Ligue 1.

Le premier multiplex de la saison de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses avec notamment l'énorme performance réussie par Nîmes en déplacement à Angers. Menés 3-1, et réduit à dix après l'expulsion de Miguel (79e), les Gardois ont inversé la tendance et se sont finalement imposés 3-4 sur la pelouse du SCO.

Du côté de Nice, et pour les grands débuts de Patrick Vieira sur le banc du Gym, c'était aussi la soupe à la grimace et là encore par la faute d'un promu, Reims, qui a gagné sur la Côte d'Azur (0-1).

A domicile, l'AS Saint-Etienne est difficilement venue à bout de Guingamp (2-1), avec notamment un but de Khazri et la première réalisation depuis 24 matches officiels de Diony. Lille est plus facilement venu à bout de Rennes (3-1), alors que les Bretons avaient ouvert le score par Grenier. Enfin, Dijon a arraché la victoire dans les ultimes secondes à Montpellier (1-2).