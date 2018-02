Nice - PSG programmé dimanche 18 mars à 13h00 !

Dans : Ligue 1, OGCN, PSG.

Deuxième tentative de la saison pour la Ligue, qui a annoncé ce lundi qu’elle avait décidé de placer le prochain Nice-Paris SG à un horaire « asiatique ». Dans le but d’être en prime-time télévisuel en Asie du Sud-Est, le match entre Nice et le PSG aura donc lieu le dimanche 18 mars prochain à 13h00.

« Un an après l’ouverture du bureau du football français à Pékin, la programmation d’une grande affiche de Ligue 1 Conforama en prime time pour le continent asiatique constitue une nouvelle étape pour mieux faire connaître le championnat de France. Cette grande première permettra une meilleure exposition de la Ligue 1 Conforama auprès du public asiatique de plus en plus intéressé par le spectacle offert par les clubs français », a expliqué Didier Quillot, DGE de la LFP. Cette décision prise donc dans un accord collégiale marque un nouveau tournant pour la Ligue 1, même si les audiences, en France comme à l’étranger, permettront de savoir si cela peut se poursuivre à l’avenir.