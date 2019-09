Neymar remet ça, il met l’OL au tapis

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain : 0-1.

But : Neymar (87e) pour le PSG.

Dans le choc de la sixième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est finalement venu à bout de l’Olympique Lyonnais (1-0), grâce à un but du sauveur maison, Neymar.

Après avoir brillamment lancé sa campagne de Ligue des Champions contre le Real Madrid cette semaine, le club de la capitale voulait poursuivre sa bonne dynamique à Lyon. Sauf qu’au terme d’une première période à sens unique, marquée par des occasions de Choupo-Moting (12e, 33e) et de Neymar (22e, 41e), toutes stoppées par un grand Lopes, le PSG rentrait bredouille à la pause (0-0 à la 45e). Au retour des vestiaires, Paris continuait à se procurer des opportunités via Diallo (59e), Neymar (69e) et Di Maria (71e)... Mais c'est finalement Neymar qui endossait encore le costume de sauveur en trompant Lopes d'une frappe croisée du gauche après une passe de Di Maria (0-1 à la 87e).

Grâce à cette victoire (1-0), la cinquième de suite sans encaisser de but, le PSG accentue donc son avance en tête de la L1 avec ses 15 points. Sept unités derrière, l’OL enchaîne un cinquième match de rang sans le moindre succès et stagne à la neuvième place du championnat...