Neymar ? Mbappé ? Pas besoin, il y a Choupo-Moting

Dans : Ligue 1, PSG, TFC.

PSG – Toulouse 4-0

Buts pour le PSG : Choupo-Moting (50e et 75e), Goncalves csc (55e), Marquinhos (83e)

Tenu en échec pendant 45 minutes, amoindri par les blessures de Cavani puis Mbappé, le PSG a fini par dérouler grâce notamment à un doublé d’Eric Choupo-Moting, dont un premier but d’une dextérité inattendue, ce dimanche soir face à Toulouse. L’attaquant camerounais s’est rendu utile au meilleur des moments, permettant à Paris de relancer la machine après sa défaite à Rennes.

Pour le moment privé de nombreux atouts offensifs, sans compter Neymar qui est toujours mis à l’écart, le PSG a en tout cas retrouvé le chemin de la victoire tout en faisant gonfler le score afin de soigner sa différence de but. A noter que Di Maria a manqué un pénalty, et que Marquinhos a inscrit son premier but de la saison d’une tête sur corner. Mais bien évidemment dans les prochains, tous les regards seront tournés vers l’avenir de Neymar, mais aussi la cellule médicale avec les alertes pour Cavani et Mbappé.