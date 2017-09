Montpellier accroche Monaco à son tableau de chasse

Dans : Ligue 1, Monaco, MHSC.

Monaco n’a pas fait mieux que le PSG la semaine dernière, se retrouvant accroché par Montpellier (1-1). L’égalisation tardive de Camara empêche l’ASM de passer virtuellement leader de la Ligue 1.

Décevant en Ligue des Champions, Monaco perd aussi des plumes en championnat. Sans forcément déployer un jeu aussi léché et offensif, la formation de la Principauté enchainait jusqu’à présent les succès. Ce vendredi contre Montpellier, en ouverture de la huitième journée, il s’agissait surtout de faire sauter le verrou montpelliérain, qui avait si bien tenu face au PSG une semaine plus tôt. Les situations offensives étaient rares, mais une seule occasion suffisait au bonheur de Falcao. Lancé à la limite du hors-jeu sur l’aile droite, Rony Lopes s’avançait jusqu’à servir le Colombien, qui poussait le ballon d’un tacle, suffisamment pour rendre inutile le sauvetage de Lecomte, derrière sa ligne de but (1-0, 38e).

Falcao avait frappé pour la 12e fois, mais Montpellier ne craquait pas en seconde période. Des changements offensifs, et le MHSC pressait pour finir par égaliser d’un coup de tête de l’inusable Souleymane Camara (1-1, 90e). Résultat, Monaco perd deux points à la maison et ne parvient pas à mettre la pression sur le PSG, qui peut prendre une sérieuse avance en cas de succès face à Bordeaux.