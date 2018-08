Médias : Tony Chapron, le consultant qui va cartonner sur Canal+ dès vendredi

Dans : Ligue 1.

Arbitre le plus discuté de France la saison passée, Tony Chapron se serait bien passé de ce statut.

Mais le sifflet avait fait très fort lors d’un célèbre Nantes-PSG, assenant un coup de pied au joueur nantais Diego Carlos, en pensant avoir été volontairement bousculé par le joueur, ce qui n'était pas le cas. Suspendu de toutes fonctions depuis, Tony Chapron avait ainsi mis un terme à sa carrière d’arbitre de manière forcée, puisqu’atteint par la limite d’âge. Dans l’une de ses rares prises de parole devant les médias, l’arbitre s’était déclaré dégoûté de voir sa carrière se résumer à cet acte dont il n’est clairement pas fier. Mais il faut croire que le monde du football n’en a pas fini avec M. Chapron, puisque ce dernier va devenir consultant sur Canal+, annonce L’Equipe.

Son premier match va être celui de vendredi entre Lyon et Strasbourg, qu’il débriefera dans le Late Football Club. Emission à laquelle il participera plusieurs fois par mois. Un sacré rebond pour un arbitre souvent contesté pour son attitude, et ce bien avant ce Nantes-PSG, et qui était connu sur les terrains pour ne pas avoir la langue dans sa poche, et être très peu apprécié par les joueurs pour ses insultes pendant les matchs. « J’espère que personne ne le défendra. Le seul point positif, c’est que tout le monde se rend compte aujourd’hui de qui est vraiment Tony Chapron », avait, peu après le fameux Nantes-PSG, déclaré l’ancien défenseur de Bastia et Monaco François Modesto. Un arbitre au caractère bien trempé, qui devrait donc faire quelques éclats les soirs de match sur Canal+.