Malchanceux, le PSG appelle Mbappé au secours

Dans : Ligue 1, SMC, PSG.

Stade Michel d'Ornano

Le Paris Saint-Germain bat le Stade Malherbe Caen 2-1

But pour Caen : Ninga (56e)

Buts pour le PSG : Mbappé (59e sp, 87e)

Mené puis accroché à Caen ce samedi, le Paris Saint-Germain a fini par s’imposer (1-2) lors de la 27e journée de Ligue 1. Une fois de plus, le club de la capitale peut remercier Kylian Mbappé.

On a longtemps cru que la chance n’était définitivement pas du côté du Paris Saint-Germain à Caen. Mais il faut croire que l’inévitable Mbappé est un remède contre la poisse. Celle qui a empêché Kurzawa d’ouvrir le score, lorsque le latéral gauche a vu sa reprise heurter la barre dès l’entame. Et que dire du malchanceux Di Maria ? L’Argentin voyait son but refusé par la VAR pour un hors-jeu. Avant de toucher les poteaux à deux reprises en première puis en deuxième période.

Caen privé de resto

Ajoutez la tête de Marquinhos sur la barre et la reprise de Mbappé juste à côté, et l’on obtient un PSG mal payé. Même si Crivelli touchait lui aussi le montant. Cela ressemblait au scénario catastrophe pour les Parisiens, surpris par l’enchaînement parfait de Ninga (1-0, 56e) sur un coup franc indirect ! Caen pouvait croire à l’exploit à ce moment de la partie. Enfin, seulement pendant trois minutes, le temps pour Diaby d’obtenir un penalty sur la main du jeune Zahary.

Une offrande pour Mbappé (1-1, 59e) que rien ni personne n’allait arrêter. Car c’est encore le prodige parisien qui arrachait la victoire (1-2, 87e) avec un but de renard. Un succès difficile pour le PSG avant de retrouver Manchester United mercredi en Ligue des Champions. De son côté, le barragiste enchaîne un 9e match sans victoire en L1 et Rolland Courbis n’aura pas à payer le resto à son équipe.