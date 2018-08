Lyon chute déjà, le patron c'est Reims

Dans : Ligue 1, OL, Reims.

Reims bat Lyon 1-0

But pour Reims : Chavarria (32e)

Incapable de trouver la faille offensivement, Lyon a subi la loi de Reims, qui s’est imposé 1-0 grâce au but de Chavarria (32e).

Les Champenois en profitent pour prendre la première place de la Ligue 1, et confirmer ainsi leur étonnant début de saison après leur victoire initiale à Nice. De son côté, l'OL a du souci à se faire, surtout que sans Nabil Fékir et avec un Houssem Aouar moins tranchant, l'animation offensive a été bien terne. Le seul but de la rencontre aura été inscrit par l'attaquant rémois Pablo Chavarria, d'une reprise de la tête au coeur de la surface. L'OL a une semaine pour se remettre la tête à l'endroit, avant un match face à Strasbourg lors de la prochaine journée.