LFP : Deux matchs de suspension pour Balotelli, l'ASSE et le PSG sanctionnés

Dans : Ligue 1, OGCN, ASSE, PSG.

Réunie le 14 juin 2018, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

37e journée - OGC Nice vs SM Caen du 12 mai 2018 : Comportement du joueur Mario Balotelli de l’OGC Nice. Deux matchs de suspension. La sanction prend effet le mardi 19 juin 2018 à 0h00.

38e journée - AS Saint Etienne vs LOSC du 19 mai 2018 : Comportement des supporters de l’AS Saint-Etienne (usage d’engins pyrotechniques). Après audition des dirigeants de l’AS Saint-Etienne et lecture du rapport de l’instructeur, la Commission décide de sanctionner l’AS Saint-Etienne de : fermeture de la tribune basse Snella pour deux matchs, fermeture de la tribune basse Paret pour deux matchs.

38e journée - SM Caen vs Paris Saint-Germain du 19 mai 2018 : Comportement des supporters du Paris Saint-Germain (usage d’engins pyrotechniques). Fermeture, pour un match avec sursis, de l’espace visiteur pour sa rencontre disputée à l’extérieur.