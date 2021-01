Lens enfonce Montpellier et peut rêver d’Europe

Dans : Ligue 1.

22e journée de Ligue 1

Stade de la Mosson

Le Racing Club de Lens bat Montpellier 2-1

But pour Montpellier : Wahi (78e)

Buts pour Lens : Doucouré (7e), Kakuta (67e)

Huitième match consécutif sans victoire pour Montpellier ! A l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, le club héraultais s’est incliné à domicile face au Racing de Club de Lens (1-2) qui n’a pas tardé à ouvrir le score. Dès l’entame, le promu prenait l’avantage grâce à Doucouré (0-1, 7e), auteur d’une belle frappe croisée à l’entrée de la surface. Pas (encore) de quoi provoquer de réaction chez des Montpelliérains privés de Delort, Mollet, Savanier et du gardien Omlin. Il fallait attendre la fin du premier acte pour voir Chotard, de la tête, solliciter le portier lensois Leca, toujours pas inquiété après la pause.

C’est plutôt son homologue Bertaud qui avait du travail, et qui ne pouvait rien sur la frappe lointaine de Kakuta (0-2, 67e) contrée par Congré. Cette fois, Montpellier réagissait enfin et se procurait de nombreuses occasions, notamment par l’intermédiaire de Sambia sur deux coups francs directs. Mais c’est le jeune Wahi (1-2, 78e) qui ramenait le MHSC dans la partie, en vain puisque les Sang et Or parvenaient à tenir comme ils pouvaient jusqu’au coup de sifflet final. Mine de rien, Lens se retrouve provisoirement sixième.