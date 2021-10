Le jugement du procès de la Sextape repoussé

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Attendue possiblement pour ce vendredi, le jugement du procès de la tentative de chantage contre Mathieu Valbuena est repoussé au 24 novembre. Les avocats de l’attaquant français s’étonnaient cette semaine de la diligence avec laquelle cette décision pouvait être prise par le tribunal. Il faudra donc attendre un mois afin de savoir quel sera le verdict dans cette affaire. De quoi rassurer Karim Benzema, qui postule pour le Ballon d’Or et une place en équipe de France début novembre, et aurait vu une éventuelle condamnation ternir son image. Pour rappel, une peine de 10 mois de prison avec sursis et 15.000 euros d’amende a été demandée par le Parquet pour son implication dans cette affaire de chantage à la sextape.