Le SCO secoue Nice, qui sauve les meubles

Dans : Ligue 1, OGCN, SCO.

Pour lancer cette septième journée de Ligue 1, Nice et Angers ont offert un beau spectacle avec au final un match nul 2-2.

Revenu en grande forme, le Gym se voyait proposer l’opportunité d’enchainer un nouveau succès et de mettre la pression sur les pensionnaires du podium. Mais c’était sans compter sur une formation d’Angers, secouée à domicile par Metz mais cette fois-ci parfaitement organisée et tranchante en contre. Nice ne parvenait pas à organiser son jeu et le SCO en profitait. D’une tête bien placée sur coup-franc, Pavlovic ouvrait le score (0-1, 12e). Angers ne lâchait rien, et sur un centre parfait au cordeau, Toko-Ekambi poussait le ballon au fond (0-2, 34e). juste avant la pause, Nice retrouvait presque miraculeusement l’espoir, grâce à un pénalty pour une main discutable de Mangani, mais transformé sans trembler par Balotelli (1-2, 39e).

Après le repos, Nice pouvait s’estimer heureux de ne pas terminer à 10, Cardinale passant tout près du rouge après avoir attrapé la main de l’arbitre qui se préparait à lui mettre un jaune (71e). En fin de rencontre, Nice poussait et finissait par égaliser, Traoré marquant contre son camp de la tête sur un corner rentrant (2-2, 79e). Le score en restait là, confirmant la tendance angevine à faire des nuls, puisqu’il s’agit tout simplement du cinquième en sept matchs. Pour Nice, la remontée est clairement freinée, dans le résultat comme dans la manière.