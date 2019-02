Le PSG facile, Kylian Mbappé va fêter ça

Dans : Ligue 1, PSG, Nîmes.

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain bat le Nîmes Olympique 3-0

Buts pour le PSG : Nkunku (40e), Mbappé (69e, 89e)

A l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est tranquillement imposé face au Nîmes Olympique (3-0) ce samedi. Un succès marqué par la barre des 50 buts dépassée par Kylian Mbappé en Ligue 1.

La victoire du Paris Saint-Germain passerait presque au second plan derrière la statistique de Kylian Mbappé, protagoniste tout au long de la rencontre. On assistait pourtant à une entame équilibrée entre un PSG maladroit et une équipe de Nîmes entreprenante. C’est d’ailleurs son milieu Savanier qui se procurait la première occasion, d’une frappe au-dessus. Tout comme la tête de Briançon sur corner.

De l’autre côté du terrain, Paris avait aussi des opportunités, notamment par l’intermédiaire de Kurzawa, puis grâce à l’inévitable Mbappé. On vous prévient, l’attaquant parisien était clairement à la recherche de son 50e but depuis le début de sa carrière en Ligue 1. Cela aurait pu arriver dès la 33e sans l’arrêt du pied de Bernardoni, ou si la VAR n’avait pas refusé son but pour un léger hors-jeu. Ou bien si le champion du monde n’avait pas marqué de la main.

Mbappé fait craquer Bernardoni

Rien de grave pour le PSG qui ouvrait logiquement le score par Nkunku (1-0, 40e), idéalement lancé par un excellent Verratti ! Du coup, le PSG pouvait se permettre de contribuer à la mission de son prodige. Toutes les actions finissaient sur Mbappé, qui se heurtait à un Bernardoni inspiré sur ses reprises du plat et de l’extérieur du pied. On passait tout près du 2-0 avec le lob astucieux de Nkunku.

Mais le héros devait être Mbappé (2-0, 69e), enfin buteur après un débordement de Bernat ! Le voilà, le 50e but de l’ancien Monégasque en L1 ! Et l’international tricolore ne s’arrêtait pas là. Malgré son coup de fusil dévié par le gardien nîmois, Mbappé (3-0, 89e) atteignait les 51 réalisations sur un contre éclair. Objectif atteint pour Paris et son buteur face un adversaire qui n’a pas tenu le rythme en deuxième période.