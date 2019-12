Le PSG bougé à Montpellier, Mbappé et Neymar s’occupent de tout

Dans : Ligue 1.

Stade de la Mosson

Le Paris Saint-Germain bat Montpellier 3-1

But pour Montpellier : Paredes (41e, csc)

Buts pour le PSG : Neymar (74e), Mbappé (76e), Icardi (81e)

Longtemps bousculé et mené à la Mosson, le Paris Saint-Germain a finalement renversé Montpellier (1-3) ce samedi lors de la 17e journée de Ligue 1. Un succès arraché grâce au duo Mbappé-Neymar.

Peut-on parler de victoire inquiétante pour le Paris Saint-Germain ? Car à l’image de leur succès face à Nantes (2-0) cette semaine, les champions de France ont eu du mal à faire la différence à Montpellier. Pire, les Parisiens ont été bougés voire mangés physiquement pendant plus d’une heure ! Le gardien Navas pourra témoigner, lui qui devait s’employer sur la frappe puissante de Delort dans les premières minutes. On assistait à une première période électrique avec beaucoup d’agressivité mais assez peu de spectacle, à cause des fautes et des blessures de Kimpembe et Gueye rapidement remplacés.

Un premier acte cauchemardesque pour les coéquipiers de Neymar, peu épargné et dominé dans ses duels. Mais quand même à l’origine de l’une des rares occasions de son équipe sur un coup franc indirect. Insuffisant pour inquiéter Montpellier qui ouvrait le score grâce un but contre son camp de Paredes (1-0, 41e) ! C’était mérité pour les Héraultais, plus défensifs au retour des vestiaires. Une stratégie longtemps payante face à un adversaire en difficulté dans le jeu.

Pedro Mendes, le tournant du match

Seulement voilà, sur une accélération de Neymar, Pedro Mendes (72e) récoltait un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion. Et sur le coup franc, le Brésilien égalisait (1-1, 74e) d’un magnifique enroulé côté ouvert ! Le début d’une autre rencontre puisque le MHSC n’arrivait plus à arrêter le PSG ni Mbappé (1-2, 76e), auteur d’un magnifique enchaînement dans la surface. Puis d’un merveilleux centre de l’extérieur du pied pour la reprise d’Icardi (1-3, 81e). Voilà comment les hommes de Tuchel se sortaient d’une situation périlleuse à Montpellier…