Le PSG a tremblé, mais Mbappé a tout changé !

Dans : Ligue 1, EAG, PSG.

Guingamp - PSG : 1-3

Buts : Roux (20e) pour l'EAG ; Neymar (53e) et Mbappé (82e, 91e) pour le PSG

Rapidement mené au score, le PSG a fini par s’imposer sur la pelouse de Guingamp (1-3), notamment grâce à l’entrée fracassante de Kylian Mbappé.

Victorieux de Caen en ouverture du championnat, le PSG confirme. Mais ce ne fût pas une promenade de santé pour l’équipe de Thomas Tuchel, qui concédait l’ouverture du score de Roux en première mi-temps. Guingamp marquait même un second but avant la pause, mais celui-ci était refusé par Clément Turpin après visionnage des images. Dès l’entame de la deuxième mi-temps, Tuchel faisait entrer Mbappé et cela faisait toute la différence. Après un penalty transformé par Neymar, le Français faisait le show et marquait deux buts pleins de sang-froid. Pour l’EAG, cela fait deux défaites en deux matchs après le revers à Saint-Etienne le week-end dernier.