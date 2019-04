Le podium en ligne de mire, l’OM joue à se faire peur

Dans : Ligue 1, EAG, OM.

Stade de Roudourou

L'Olympique de Marseille bat Guingamp 3-1

But pour Guingamp : Ngbakoto (56e)

Buts pour l'OM : Gustavo (4e), Ocampos (40e), Germain (90e+1)

Bousculé en fin de rencontre, l’Olympique de Marseille a conservé son avantage jusqu’au bout à Guingamp (1-3). Ce succès comptant pour la 33e journée de Ligue 1 permet au club phocéen de rester à cinq points du podium.

Il faut croire que l’Olympique de Marseille n’aime pas les fins de rencontre trop tranquilles. Après le match nul concédé face à Angers (2-2), et le penalty évité de peu contre Nîmes (2-1), les Olympiens se sont faits une nouvelle frayeur à Guingamp ce samedi. L’après-midi avait pourtant bien commencé pour les hommes de Garcia, dominateurs dès l’entame. Et sur sa première occasion, l’OM ouvrait le score grâce à Gustavo (0-1, 4e), auteur de son deuxième but en deux matchs.

Un but qui rendait fou le coach breton Gourvennec, remonté contre son côté gauche ! Insuffisant pour réveiller son équipe qui voyait Payet manquer l’immanquable. Cette fois, les Guingampais réagissaient enfin. Mais l’inefficacité de Roux et Thuram allaient leur coûter cher. Car juste avant la pause, Ocampos (0-2, 40e) inscrivait le but du break de la tête. A 2-0 pour l’OM, on l’a vu ces derniers temps, ce n’est jamais terminé.

L’OM sauvé pour quelques millimètres !

L’EAG le savait et revenait avec de meilleures intentions, d’où la réduction du score méritée pour l’entrant Ngbakoto (1-2, 56e). Ça sentait la remontada à Roudourou, surtout lorsque la frappe de Thuram, repoussée par la barre, n’entrait pas pour quelques millimètres selon la goal-line ! L’OM a eu chaud… Il fallait attendre le temps additionnel pour voir les Marseillais souffler après le joli but de Germain (1-3, 90e+1). Grâce à cette victoire, Marseille reste à cinq points du podium et peut toujours y croire.