Le LOSC passe la deuxième, Nantes ne peut pas suivre

Dans : Ligue 1, LOSC, FC Nantes.

Stade Pierre-Mauroy

Lille - Nantes : 2-1

Buts pour Lille : J. Fonte (9e), Ikoné (68e)

But pour Nantes : Coulibaly (82e)

Face à une équipe de Nantes longtemps impuissante, le LOSC s’est logiquement imposé à domicile (2-1) grâce à des buts de José Fonte et Ikoné. En attendant la suite de cette 6e journée de Ligue 1, le club nordiste prend provisoirement la deuxième place du championnat.

Avec une attaque désormais surnommée « Bip Bip » (Bamba, Ikoné et Pépé), Lille était pressé ce samedi. Pas de round d’observation contre le FC Nantes, les Dogues mettaient vite en place leur jeu tout en percussion. Difficile de suivre le rythme pour les coéquipiers de Tatarusanu, qui sortait une frappe puissante de Pépé. Mais sur le corner, le gardien roumain ne pouvait rien sur la tête contrée de José Fonte (1-0, 9e) ! On pouvait déjà craindre un après-midi pénible pour les visiteurs.

Mais les Canaris n’étaient pas étouffés. Leur meneur de jeu Rongier avait même la balle de l’égalisation mais le portier Maignan remportait leur duel. Avant de voir la frappe d’Evangelista passer à côté. Globalement, ce petit avantage était mérité pour la bande à Pépé, qui obligeait Tatarusanu à se détendre. Oui, cette première période était agréable. Beaucoup plus que la seconde… Le rythme baissait et les erreurs techniques se multipliaient des deux côtés.

Une fin de match animée

On pouvait donc remercier Ikoné (2-0, 68e) pour sa superbe frappe qui laissait Tatarusanu sans réaction ! Le Stade Pierre-Mauroy savourait toujours lorsque l’entrant Araujo voyait sa tentative heurter le poteau. On n’était pas loin du 3-0. Ce sont pourtant les Nantais qui réduisaient le score grâce à un Coulibaly (2-1, 82e) chanceux. Autant dire que ce but relançait la partie. Le LOSC se faisait quelques frayeurs en fin de rencontre mais Waris et Boschilia n’étaient pas assez efficaces. Lille ajoute donc trois points à son compteur et confirme sa bonne forme.