Le duo Mbappé-Neymar répare la panne du PSG

Dans : Ligue 1, Bordeaux, PSG.

Matmut Atlantique

Le Paris Saint-Germain bat les Girondins de Bordeaux 1-0

But pour le PSG : Neymar (70e)

Longtemps inefficace malgré une large domination, le Paris Saint-Germain a fini par s’imposer à Bordeaux (0-1) ce samedi lors de la 8e journée de Ligue 1. Un éclair du duo Mbappé-Neymar permet au club francilien de reprendre la tête du championnat.

Pas le temps de douter après la défaite à domicile contre Reims (0-2) mercredi. Trois jours plus tard, le Paris Saint-Germain a livré une copie sérieuse à Bordeaux. Le score ne l’indique pas forcément, mais les hommes de Tuchel ont totalement dominé la rencontre ! Le match aurait pu tourner à la démonstration si le but de Sarabia avait été accordé dès la 10e minute. Mais le hors-jeu était bien réel. Rien de grave pour le PSG, pensait-on, sauf que les Parisiens se montraient maladroits sur leurs nombreux centres.

Et lorsqu’ils parvenaient à trouver le cadre, Costil était héroïque sur le lob de Di Maria et la tentative de Neymar sur la même action ! Pas de but à la pause et l’on repartait sur les mêmes bases en deuxième période. Domination parisienne, des centres dégagés par la solide charnière menée par Koscielny, et des arrêts de Costil, notamment face à l’entrant Mbappé dont la présence amenait beaucoup de dynamisme à l’attaque du PSG. La preuve, c’est l’international français qui profitait d’une erreur de Pablo pour accélérer et offrir le but à Neymar (0-1, 0e) !

La frayeur de Gueye

De quoi confirmer ce que l’on savait déjà, ce duo est inarrêtable, d’où la fierté de Leonardo en tribunes. Le directeur sportif francilien le savait, Bordeaux, inoffensif, ne pouvait pas revenir. Il fallait attendre la 76e minute pour assister à la 1ère frappe cadrée girondine signée Hwang. Petite frayeur tout de même lorsque Gueye accrochait légèrement Benito dans la surface : pas de faute selon l’arbitre et victoire logique du PSG avant d’aller défier Galatasaray en Ligue des Champions mardi.