Le doublé de Delort ne suffit pas, mauvaise opération pour le MHSC

Stade de la Mosson

Montpellier - Rennes : 2-2

Buts : Ben Arfa (5e), Bourigeaud (71e) pour Rennes ; Delort (45e, 49e) pour Montpellier

Sous pression après le succès de l’OL et avant les matchs de Lille et Marseille, Montpellier a concédé le match nul, à domicile contre Rennes (2-2).

Et tout débutait très mal pour les hommes de Michel der Zakarian, qui concédaient l’ouverture du score dès l’entame du match. Inspiré, Ben Arfa profitait du contre de Thiago Mendes pour ouvrir le score (5e, 0-1). Montpellier tardait à réagir, mais parvenait finalement à égaliser contre le cours du jeu quelques secondes avant la mi-temps par Delort, l’un des buteurs maison cette saison (45e, 1-1).

Le début de la deuxième période était catastrophique pour Rennes, qui sombrait totalement avec un nouveau but signé Delort, son 7e de la saison en L1 (49e, 2-1). Très solide depuis le début du championnat, la défense du MHSC n’avait alors plus qu’à gérer. Mais à vingt minutes de la fin du match, Lasne se faisait surprendre par Sarr et concédait un penalty tout de même très généreux. Bourigeaud égalisait (71e, 2-2) et permettait à Rennes de revenir de l’Hérault avec un match nul. Mauvaise opération pour le MHSC, désormais un point derrière Lyon et à égalité avec le LOSC avant Nice-Lille. Ce dimanche soir, Marseille aura par ailleurs l’occasion de revenir à un point. De son côté, Rennes est 13e, à égalité avec Nantes, Nîmes et Bordeaux.