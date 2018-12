La Ligue 1 se prépare à boycotter la nouvelle coupe d'Europe

Dans : Ligue 1, Coupe d'Europe, FC Nantes, OGCN.

En plus de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, une troisième compétition européenne sera lancée en 2021.

Il s’agira de « l’UEL2 », un tournoi moins prestigieux qui permettra surtout aux petites nations de participer à une coupe d’Europe. Et la Ligue 1 dans tout ça ? La bonne nouvelle, c’est qu’un seul club français pourra y accéder après un tour préliminaire. La mauvaise, c’est que notre championnat perdra un représentant en Ligue Europa. Pas de problème pour la Ligue de Football Professionnel qui valide totalement. En revanche, certains présidents de L1 comme Waldemar Kita sont beaucoup moins enthousiastes.

« Je ne sais pas qui défend les intérêts des clubs. Je comprends qu’il faille des idées nouvelles, mais il ne faut pas faire n’importe quoi, a réagi le patron du FC Nantes dans L’Equipe. Quelles priorités vont donner les clubs ? Déjà que la Ligue Europa n’est pas prestigieuse et ne rapporte qu’à partir des demies... Il aurait fallu créer cette troisième ligue uniquement pour les petits championnats. Mais pas avec le sixième de Ligue 1 ou de Serie A qui ont quand même un niveau supérieur ! En faisant ça, je ne suis pas convaincu que les équipes françaises se préparent pour ce genre d’objectif. »

Nice n'est pas emballé

Idem du côté de Nice où Jean-Pierre Rivère ne comprend pas la démarche. « Si les clubs français n'ont pas un accès plus important à l'Europe, je ne vois pas trop l'intérêt. Je préfère faire trois tours qualificatifs et être en Ligue Europa que de n'en faire qu'un et être dans une coupe d'Europe qui ne va pas amener grand-chose, a confié le président du Gym. Pour un club comme nous, disputer la Ligue Europa, c'est la possibilité de grandir, de faire progresser nos jeunes... Bien sûr, dans les phases groupes, elle ne rassemble pas d'affluences considérables. Alors une troisième division, je ne suis pas sûr que ça attire beaucoup de monde. » Ça promet…