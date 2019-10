La Ligue 1 contre beIN Sports, Aulas veut mener l’action en justice

Dans : Ligue 1.

A l’occasion d’une réunion lundi au siège de la Fédération Française de Football, 19 des 20 présidents de Ligue 1 ont évoqué plusieurs sujets importants. Parmi les principaux thèmes abordés, le débat sur les droits TV du championnat français à l’étranger a été particulièrement animé.

Car depuis 2011, le diffuseur beIN Sports est chargé de commercialiser ces droits à l’international. La chaîne va donc verser 75 M€ pour cette saison, soit le montant minimum prévu dans le contrat qui la lie à la Ligue de Football Professionnel. Pendant ce temps-là, les plus grands championnats européens comme la Premier League (1,6 milliard par an), la Liga (800 M€), la Bundesliga (300 M€) et la Serie A (200 M€) récoltent beaucoup plus pour la commercialisation de leurs droits à l’étranger.

Une situation qui agace les clubs français. Du coup, en tant que président de ce collège de Ligue 1, Jean-Michel Aulas, qui a précisé que les négociations avec beIN Sports n’avaient rien donné en un an, incite ses homologues à lancer une action en justice contre le diffuseur ! Selon L’Equipe, il est reproché à la chaîne d’être à la fois vendeuse et acheteuse de la L1 au Moyen-Orient, aux Etats-Unis ou au Maghreb.

Le PSG exclu de la réunion

Dans ces conditions, beIN Sports n’a aucun intérêt à faire monter les prix, d’où l’agacement de la Ligue 1 qui souhaite revaloriser le contrat ou le rompre afin de laisser la LFP vendre les droits, comme le font les autres championnats. Une discussion tendue, à tel point que Victoriano Melero, secrétaire général du PSG et donc sous les ordres de Nasser Al-Khelaïfi, le patron de beIN Media Group, a été invité à quitter la réunion…