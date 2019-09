L2 : Marvin Martin signe à Chambly !

Dans : Ligue 1.

N'ayant pas été conservé par Reims en fin de saison passée, Marvin Martin va désormais évoluer en Ligue 2 puisque ce lundi le club de Chambly a annoncé la signature du milieu offensif de 31 ans.

« Marvin Martin, 31 ans, s’est engagé ce lundi avec le FC Chambly-Oise pour un an, plus une année optionnelle en cas de maintien en Domino’s Ligue 2. A sa demande, il s’entraînait depuis deux semaines avec le groupe de Bruno Luzi, et il a séduit le coach et ses futurs coéquipiers par ses qualités techniques, sa vision du jeu, bien sûr, mais aussi par sa simplicité et son humilité qui collent parfaitement aux valeurs de notre club. Il sera bien entendu le premier international français (15 sélections, 2 buts, sous l’ère Laurent Blanc) de l’histoire du FCCO », se réjouit Chambly, club promu cette saison en Ligue 2 et qui pointe à la 11e place du classement .