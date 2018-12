L1 : Une date fixée pour les matchs reportés, le PSG va râler

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel a fixé de nouvelles dates pour les matchs reportés. Décalées à cause des manifestations des gilets jaunes, ces six rencontres de la 17e journée de Ligue 1 auront lieu les mardi 15 et mercredi 16 janvier 2019. Et tant pis pour le Paris Saint-Germain qui avait prévu de partir en stage au Qatar pendant cette semaine.

Mercredi 16 janvier (horaire à déterminer) :

Monaco - Nice

AS Saint-Etienne - Olympique de Marseille

Mardi 15 janvier ou mercredi 16 janvier (horaire à déterminer) :

Paris Saint-Germain - Montpellier

Angers - Bordeaux

Nîmes - Nantes

Toulouse - Olympique Lyonnais