L1 : Un horaire chinois pour OL-Monaco

Dans : Ligue 1, OL, Monaco.

Comme la saison dernière avec le match Nice – PSG, la Ligue de Football Professionnel va mettre en avant une rencontre de championnat pour ses téléspectateurs asiatiques. Dans le but de faire la promotion du football français sur le continent asiatique, le match entre Lyon et Monaco a été programmé au dimanche 16 décembre à 13h00. Un horaire qui permet d’être en prime-time à l’autre bout du monde. Ceci a été mis en œuvre avec l’accord des deux clubs et des diffuseurs.

« Cette initiative démontre l’intérêt grandissant du public chinois pour la Ligue 1 Conforama, qui bénéficie en Chine d’une exposition inégalée grâce aux accords de diffusion signés avec les groupes CCTV et PPTV. Après le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice l’an passé, cette nouvelle programmation constituera une nouvelle opportunité d’offrir une très forte exposition à la Ligue 1 Conforama au travers de deux clubs français qualifiés en Ligue des Champions, et qui bénéficient à ce titre d’une forte notoriété à l’international », a livré Didier Quillot, le directeur général de la LFP. L’absence du PSG pour cette rencontre mise en avant sera aussi un bon test en ce qui concerne l’attractivité de notre championnat, sans son club phare…