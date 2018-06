L1 : Un ASSE-OM explosif le 14 juillet en amical

Dans : Ligue 1, ASSE, OM.

Les clubs de Ligue 1 sont déjà tournés vers la saison prochaine, puisqu’à la fin du mois, plusieurs formations auront déjà repris le chemin de l’entrainement. Le programme de l’AS Saint-Etienne prend forme malgré quelques contrariétés et un stage de départ annulé pour des raisons organisationnelles. Le Progrès a ainsi annoncé que quatre matchs amicaux ont déjà été mis sur pied, dont un face à l’OM le 14 juillet. La rencontre aura lieu au stade Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand, et devrait donc connaître un certain succès.

Le programme de l’ASSE :

07 juillet : ASF Andrézieux - AS Saint-Etienne

14 juillet : AS Saint-Etienne - Olympique de Marseille

21 juillet : Racing Club de Lens - AS Saint-Etienne

27 juillet : AS Saint-Etienne - Amiens SC