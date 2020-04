L1 : Tarrago réclame une saison blanche avec des arguments bétons

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel va décider jeudi de la suite et de la fin de saison 2019-2020. Le classement va susciter des débats et Sébastien Tarrago prend une position radicale.

Classement après la 19e journée, la 27e journée, la 28e journée en faisant un calcul en tenant compte du match Strasbourg-PSG, saison blanche, on risque d’avoir mal au crâne du côté de la LFP jeudi lors de la réunion du conseil d’administration. Si la saison 2019-2020 semble terminée, le Premier Ministre l’ayant clairement fait savoir, reste à déterminer le classement final, et les choix pour l’Europe, les montées et les descentes. Sébastien Tarrago, qui avait déjà évoqué cette hypothèse, la logique voudrait qu’une saison blanche soit entérinée, même si le journaliste de L’Equipe n’y croit pas.

Et Sébastien Tarrago d’expliquer pourquoi l’idée d’une saison blanche ne serait pas un scandale absolu. « La tendance actuelle, qui n’est pas celle que je soutiens, c’est que l’on fasse avec les championnats professionnels la même chose qu’avec les championnats amateurs. Il faut être prudent, c’est deux équipes qui montent et deux qui descendent. Moi je suis favorable à une saison blanche, parce que pour moi le sport se joue jusqu’à la 90e minute. Et je trouve inconcevable que l’on condamne par exemple Amiens, ou que l’on condamne, Ajaccio, Troyes et Clermont dans la lutte pour la montée. Pour moi, le sport, et c’est ce qui fait sa beauté, c’est lorsque ça va jusqu’à la 90e minute. C’est renier tout ce que l’on aime dans le sport que de décider cela, mais je peux comprendre que l’on ne soit pas d’accord (...) Sur les qualifications sur les coupes d’Europe, je n’ai pas d’avis, mais pour les décisions lourdes comme la descente ou la montée, c’est injuste », fait remarquer le journaliste de L’Equipe.