L1 : Super Mario et Super Thauvin, l'OM mange l'ASSE !

Dans : Ligue 1, OM, ASSE.

Orange Vélodrome.

OM - ASSE : 2-0.

Buts : Balotelli (12e) et Thauvin (21e) pour l'OM.

Dans le choc pour l'Europe, l'Olympique de Marseille a fait mal à l'AS Saint-Etienne (2-0), grâce notamment à un magnifique but de Mario Balotelli.

Pour continuer à croire au podium et à la Ligue des Champions, le club phocéen devait impérativement battre les Verts. Ce qui allait être le cas après une bonne première période. En effet, Balotelli ouvrait d'abord le score d'une reprise acrobatique du tibia sur un corner de Thauvin (1-0 à la 12e). Puis après un sauvetage de Sarr (15e), l'OM obtenait un penalty pour une main de Debuchy sur un tir d'Ocampos (19e). Thauvin le transformait sans trembler en prenant Ruffier à contre-pied (2-0 à la 21e). Le break était fait, mais le champion du monde français loupait le but du KO (24e). Qu'importe, puisque malgré quelques opportunités de l'ASSE en deuxième période (68e, 75e), Marseille tenait bon.

Avec ce précieux succès (2-0), le quatrième en cinq matchs de championnat, l'OM fait la très bonne opération du week-end et remonte à la quatrième place de la L1 avec 44 points. Une unité devant l'ASSE, qui se retrouve désormais à six longueurs du podium et de l'OL.