L1 : Slimani voit rouge, Monaco pleure et Bordeaux engrange

Dans : Ligue 1.

Bordeaux - Monaco : 2-1

Buts : Pablo (29e), De Préville (69e) pour Bordeaux ; Slimani (15e) pour l'ASM

Expulsion : Slimani (68e) pour Monaco

Bordeaux, qui restait sur une victoire et un match nul en Ligue 1, a poursuivi sa belle série en venant à bout de Monaco (2-1). Buteur en première mi-temps, Islam Slimani a été exclu.

Portés par son duo Ben Yedder-Slimani, les Monégasques avaient une belle opération à réaliser au classement en cas de victoire. Et les choses débutaient plutôt positivement puisque dès le quart d’heure de jeu, c’est Slimani qui faisait parler la poudre, profitant d’une belle passe de Golovin et d’une déviation astucieuse de son compère Ben Yedder pour ouvrir le score (15e, 0-1). Bordeaux, privé de nombreux titulaires (Kamano, Briand, Koscielny, Mexer) peinait à réagir. Mais avant le repos, Pablo égalisait sur corner, d’une tête impossible à arrêter pour Lecomte (29e, 1-1).

En seconde période, Monaco revenait avec beaucoup d’envie et de détermination. Mais un fait de jeu allait contrarier les plans de Leonardo Jardim puisque Slimani, victime d’une faute de main, concédait un penalty. Pour contestation, l’Algérien écopait d’un second carton jaune et était exclu par Mr Millot. Inspiré ce dimanche après-midi, De Préville ne tremblait pas pour donner l’avantage aux Girondins (69e, 2-1). Un avantage que Bordeaux allait conserver jusqu’à la fin de la rencontre, et qui permet aux hommes de Paulo Sousa de grimper provisoirement sur le podium en attendant les matchs ASSE-Montpellier et Toulouse-OM.