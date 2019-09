L1 : Sels et Ajorque brillent, Montpellier chute à Strasbourg

Dans : Ligue 1, RCSA, MHSC.

Stade de La Meineau

Strasbourg – Montpellier : 1-0

But : Ajorque (26e) pour Strasbourg

Au terme d’un match âpre et disputé, Strasbourg est venu à bout de Montpellier grâce à un but de son attaquant Ludovic Ajorque (1-0).

Voilà un match qui ne restera pas dans les annales du championnat de France. Mais l’essentiel était ailleurs pour Strasbourg, 18e avant le coup d’envoi et qui devait absolument prendre les trois points de Montpellier. Logiquement, les hommes de Thierry Laurey prenaient les choses en main et Ajorque créait une première fois le danger sur le but de Rulli (15e). La seconde était la bonne pour l’attaquant alsacien, qui reprenait victorieusement de la tête un centre de Djiku pour ouvrir le score (26e, 1-0).

Un avantage que Strasbourg allait péniblement conserver en seconde période, en dépit de plusieurs occasions franches de Montpellier. Préféré à Laborde en Alsace, Skuletic ratait notamment un penalty avant la mi-temps (45e) tandis que Delort (77e) et Camara (90e) butaient sur l’excellent Sels en fin de match. Au classement, Strasbourg fait un bon en s’emparant de la 13e place. Montpellier est 10e.